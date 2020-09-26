Президент Путин проведет заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября
Президент России Владимир Путин возглавит расширенное заседание президиума Госсовета, на котором планируется обсудить ход реализации нацпроектов. Оно состоится 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», - рассказал официальный представитель Кремля.
Он отметил, что заседание состоится в дистанционном формате – в режиме видеоконференции.
Ранее экономист Никита Кричевский рассказал НСН, что российскую экономику в любом случае ждёт депрессия - и дело не в новых ограничениях из-за коронавируса.
«Когда-то автор немецкого экономического чуда Людвиг Эркхардт сказал, что экономика – это на 50% психология. В нашем случае это даже больше. Дело здесь в психологической депрессии, которая охватит столичный, да и весь российский социум после того, как закончится бабье лето. Эта депрессия негативно скажется и на экономике, и на социальной сфере, и на спросе, и на экономике отдельного региона, даже такого большого, как Москва», - сказал Кричевский.
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