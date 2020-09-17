СМИ: Финансирование нацпроектов урежут на 600 млрд рублей

Проект нового бюджета на ближайшие три года предусматривает сокращение расходов на нацпроекты практически на 10%: вместо планировавшихся в докризисном марте 5,4 триллиона рублей на эти цели в 2020-2022 году теперь предлагают выделить только 4,8 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.

Как говорится в материале, сильнее всего сократят бюджетное финансирование нацпроекта «Демография» - на 158 миллиардов рублей. Решение объясняется изменением прогноза рождаемости, в связи с чем пересчитали число получателей материнского капитала.

Второй по объёму сокращений нацпроект – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», финансирование которого власти предлагают урезать на 144 миллиарда рублей. Предполагается, что будут оптимизированы затраты на строительство морских портов и коммуникаций между центрами экономического роста.

Нацпроект «Жильё и городская среда» получит на 80 миллиардов рублей меньше, чем планировалось проекте бюджета, составленном в марте. Там основную часть расходов снимут с программы сокращения непригодного жилья. Нацпроекты «Цифровая экономика» и «Экология» получат на 60 миллиардов и 41 миллиард меньше.

Проект бюджета на 2021 и 2022-2023 годы 16 сентября одобрило правительство РФ. По данным «Известий», этот документ не претерпел серьёзных изменений.

