Президент Польши: Украинский конфликт закончится за столом переговоров
Специальная военная операция на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров, однако на сегодняшний день для этого нет условий. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение.
Он отметил, что конфликты между странами всегда заканчиваются именно переговорами. Дуда указал, что рано или поздно стороны «склонятся» к такому исходу.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, сообщает RT. А дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН отмечал, что США и Великобритания подталкивают Москву и Киев к переговорам, а Россия изучает варианты для лавирования.
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