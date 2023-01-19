Президент Польши: Украинский конфликт закончится за столом переговоров

Он отметил, что конфликты между странами всегда заканчиваются именно переговорами. Дуда указал, что рано или поздно стороны «склонятся» к такому исходу.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, сообщает RT. А дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН отмечал, что США и Великобритания подталкивают Москву и Киев к переговорам, а Россия изучает варианты для лавирования.

