Президент Чехии высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу в Праге

«Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто чего-то достиг», — заявил чешский лидер.

Однако, реакцию российских властей на происшедшие события Милош Земан назвал «контрпродуктивной». Он расценивает требования российской стороны о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных за снос памятника чиновников как вмешательство во внутренние дела Чехии.

Напомним, 3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу.. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения и демонтажа памятника советскому маршалу. Россия попросила отдать снесенный монумент.

Ранее сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН назвал такое поведение не просто оскорбительным, а святотатством.

«Этого терпеть никто не будет. Это полный беспредел. Президент Чехии Милош Земан был против этого сноса, но, к сожалению, он там не руководит исполнительной властью. Власть в руках главы правительства. Но, конечно, они должны понимать, что такое поведение оскорбительно. В условиях карантина люди даже не могли выйти на защиту этого памятника. За эти вещи, я думаю, все-таки придется ответить. Как минимум, чешские власти должны принести нам извинения и вернуть памятник. Я повторю, мы готовы его выкупить, оплатить расходы по транспортировке. Мы бы его поставили на одном из самых видных мест в Москве», – говорит он.



