Соратник Горбачева рассказал о развале СССР из-за Кравчука

Как заявил Мироненко, создание мощного государства было бы невозможно без участия Украины. «Россия с Украиной — это империя, глобальная сила. А Россия без Украины — это региональное государство», — подчеркнул Виктор Мироненко.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина может гордиться развалом СССР. По его словам, если бы 1 декабря 1991 года украинцы не провели референдум о независимости, то соглашение о распаде Советского Союза не было бы подписано.

