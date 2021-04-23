Соратник Горбачева рассказал о развале СССР из-за Кравчука

Действия властей Украины повлияли на развал СССР, заявил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко. Об этом сообщает «Лента.ру».

Мироненко отметил, что Леонид Кравчук лично ответственен за распад Советского Союза. По его мнению, отказ Кравчука подписывать соглашение о Союзе Суверенных Государств накануне путча ГКЧП и привел к неудаче. «То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял», — добавил экс-секретарь ЦК ВЛКСМ.

«Хотел быть главным!» Шушкевич поддержал выпад Кравчука против Горбачева

Как заявил Мироненко, создание мощного государства было бы невозможно без участия Украины. «Россия с Украиной — это империя, глобальная сила. А Россия без Украины — это региональное государство», — подчеркнул Виктор Мироненко.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина может гордиться развалом СССР. По его словам, если бы 1 декабря 1991 года украинцы не провели референдум о независимости, то соглашение о распаде Советского Союза не было бы подписано.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСССРЛеонид Кравчук
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры