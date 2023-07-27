Раскрыта коррупционная схема Росгвардии на сотни миллионов рублей

ФСБ России, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, раскрыла коррупционную схему в Росгвардии, сообщил в Telegram депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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Речь идет о высокопоставленных руководителях Росгвардии. Незаконная схема касается закупки комплексов разминирования «Аракс». Из-за махинации ущерб госбюджету превысил 200 млн рублей.

У подозреваемых проведены обыски, есть задержанные.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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