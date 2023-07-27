Раскрыта коррупционная схема Росгвардии на сотни миллионов рублей
27 июля 202304:29
ФСБ России, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, раскрыла коррупционную схему в Росгвардии, сообщил в Telegram депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Речь идет о высокопоставленных руководителях Росгвардии. Незаконная схема касается закупки комплексов разминирования «Аракс». Из-за махинации ущерб госбюджету превысил 200 млн рублей.
У подозреваемых проведены обыски, есть задержанные.
Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru