Пресс-секретарь: Назарбаев сам передал пост председателя Совбеза Токаеву
Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно принял решение о передаче поста главы Совета безопасности действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая.
«Елбасы (Лидер Нации Нурсултан Назарбаев – прим. НСН) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — пояснил пресс-секретарь.
Он заверил, что Назарбаев оказывает поддержку действующему президенту Токаеву и находится в Казахстане.
«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно Первого Президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — цитирует Укибая Газета.ru.
На фоне начавшихся в Казахстане протестов президент Касым-Жомарт Токаев решил возложить на себя должность председателя Совбеза. Митингующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.
Ранее СМИ на фоне молчания Назарбаева о событиях в Казахстане сообщали о его возможном отъезде за границу.
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