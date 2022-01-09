Пресс-секретарь: Назарбаев сам передал пост председателя Совбеза Токаеву

«Елбасы (Лидер Нации Нурсултан Назарбаев – прим. НСН) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — пояснил пресс-секретарь.

Он заверил, что Назарбаев оказывает поддержку действующему президенту Токаеву и находится в Казахстане.

«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно Первого Президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — цитирует Укибая Газета.ru.

На фоне начавшихся в Казахстане протестов президент Касым-Жомарт Токаев решил возложить на себя должность председателя Совбеза. Митингующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

Ранее СМИ на фоне молчания Назарбаева о событиях в Казахстане сообщали о его возможном отъезде за границу.

