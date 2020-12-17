Пресс-конференция с Владимиром Путиным пройдет 17 декабря
Президент Владимир Путин проведет 17 декабря традиционную пресс-конференцию, мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает РБК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал новый формат ежегодной конференции: в ней будут присутствовать элементы "прямой линии". По словам Пескова, любой гражданин сможет задать вопрос президенту по номерам горячей линии, а также с помощью мобильных приложений.
Центр по приему сообщений стартовал 6 декабря. Большая часть вопросов относится к социальным проблемам: пенсиям, зарплатам, пособиям. Также россиян волнуют темы, связанные с пандемией COVID-19, вакцинацией и помощью медицинским работникам.
На саму пресс-конференцию аккредитовались около 700 журналистов, в том числе из крупных иностранных СМИ. За трансляцию мероприятия отвечают телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал" и ряд других. Также услышать пресс-конференцию можно будет в эфире радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
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