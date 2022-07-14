Глава МИД Бельгии покидает пост
Министр иностранных и европейских дел Бельгии Софи Вильмес решила подать в отставку из-за болезни ее супруга. Об этом сообщает агентство Belga, передает ТАСС.
Вильмес аргументировала свое решение желанием быть рядом с мужем и детьми в тяжелое для семьи время.
Она также подчеркнула, что занятость на посту не позволила бы ей ухаживать за мужем.
Ранее, 21 апреля, глава МИД Бельгии ушла в бессрочный неоплачиваемый отпуск для ухода за мужем, у которого был обнаружен рак мозга.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- Премьер-министр Италии подает в отставку
- МИД: Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
- СМИ: Саудовская Аравия в два раза увеличила импорт российского топлива
- В Москве назвали условия продолжения переговоров с Украиной
- Путин ужесточил наказание за повторную опасную езду без прав
- Глава МИД Бельгии покидает пост
- Володин заявил, что отказ Киева от переговоров не влияет на планы России
- Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках
- Закон о возвращении продажи пива на стадионах рассмотрят осенью
- Попова предупредила о росте числа новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru