Глава МИД Бельгии покидает пост

Министр иностранных и европейских дел Бельгии Софи Вильмес решила подать в отставку из-за болезни ее супруга. Об этом сообщает агентство Belga, передает ТАСС.

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Вильмес аргументировала свое решение желанием быть рядом с мужем и детьми в тяжелое для семьи время.

Она также подчеркнула, что занятость на посту не позволила бы ей ухаживать за мужем.

Ранее, 21 апреля, глава МИД Бельгии ушла в бессрочный неоплачиваемый отпуск для ухода за мужем, у которого был обнаружен рак мозга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БельгияМИД
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