Глава МИД Бельгии покидает пост

Вильмес аргументировала свое решение желанием быть рядом с мужем и детьми в тяжелое для семьи время.

Она также подчеркнула, что занятость на посту не позволила бы ей ухаживать за мужем.

Ранее, 21 апреля, глава МИД Бельгии ушла в бессрочный неоплачиваемый отпуск для ухода за мужем, у которого был обнаружен рак мозга.

