Премьер Грузии Кобахидзе: Страна хочет стать членом ЕС к 2030 году

Он отметил, что все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты «в условиях нашего руководства». По словам Кобахидзе, к тому времени Грузия будет готова больше всех других стран-кандидатов стать членом Евросоюза.

Ранее парламент Грузии большинством голосов утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Спикер парламента Шалва Папуашвили озвучил результаты голосования: за – 84, против – 0. Также парламент Грузии нового созыва назначил президентские выборы на 14 декабря, передает «Радиоточка НСН».

