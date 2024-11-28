Премьер Грузии Кобахидзе: Страна хочет стать членом ЕС к 2030 году
Грузия намерена стать членом Европейского союза к 2030 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение.
Он отметил, что все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты «в условиях нашего руководства». По словам Кобахидзе, к тому времени Грузия будет готова больше всех других стран-кандидатов стать членом Евросоюза.
Ранее парламент Грузии большинством голосов утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Спикер парламента Шалва Папуашвили озвучил результаты голосования: за – 84, против – 0. Также парламент Грузии нового созыва назначил президентские выборы на 14 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru