Премьер Франции: Европе придется противостоять Трампу, иначе ее «раздавят»

Он отметил, что если европейские лидеры ничего не придумают, «над ними будут господствовать». По словам премьера, Вашингтон решил прибегнуть к «чрезвычайно властной политике», для реализации которой он использует промышленную политику, доллар, а также мировые инвестиции и исследования.

Ранее экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, передает «Радиоточка НСН».

