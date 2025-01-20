Премьер Франции: Европе придется противостоять Трампу, иначе ее «раздавят»
Европе придется противостоять избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его политике, иначе она будет «раздавлена», заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, слова которого приводит агентство Reuters.
Он отметил, что если европейские лидеры ничего не придумают, «над ними будут господствовать». По словам премьера, Вашингтон решил прибегнуть к «чрезвычайно властной политике», для реализации которой он использует промышленную политику, доллар, а также мировые инвестиции и исследования.
Ранее экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru