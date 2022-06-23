Премьер Албании назвал жульническим процесс расширения ЕС

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что расширение ЕС — это полностью жульнический процесс. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС и балканских государств.

По его словам, двадцать шесть стран Европейского союза не способны преодолеть вето Софии на начало переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии.