Премьер Албании назвал жульническим процесс расширения ЕС
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что расширение ЕС — это полностью жульнический процесс. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС и балканских государств.
По его словам, двадцать шесть стран Европейского союза не способны преодолеть вето Софии на начало переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии.
«Я испытываю грусть и разочарование Евросоюзом. В этом доме что-то очень не в порядке», — заключил Рама.
Ранее Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
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