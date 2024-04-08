Постпред США исключила применение РФ ядерного оружия на Украине
Россия не собирается применять оружие массового поражения на Украине, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.
Она признала, что в Вашингтоне были обеспокоены, когда слышали о вероятном использовании Москвой своих ядерных арсеналов на Украине. Однако США не видят никаких признаков того, что РФ готовится применить оружие массового уничтожения, подчеркнула дипломат.
«Мы не видели никаких явных признаков того, что Россия действительно готовится применить ядерное оружие, ни тогда, ни сейчас», - цитирует Смит ТАСС.
В недавнем интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин заявил о готовности России к ядерной войне. По его словам, Москва применит стратегические силы, если возникнет угроза существованию государства, передает «Радиоточка НСН».
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