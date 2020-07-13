Премьер Армении обвинил Азербайджан в эскалации обстановки

Председатель правительства Армении Никол Пашинян возложил на военно-политическое руководство Азербайджана ответственность за обострение ситуации в регионе. В ходе внеочередного заседания кабинета министров Пашинян заявил, что вооружённые силы соседней республики накануне напали на расположение армянских войск в направлении села Мовсес. Сегодня утром, по словам премьер-министра, атаки возобновились, передает ТАСС.

Кроме того, Пашинян выразил обеспокоенность активностью Турции, цель которой, по его утверждению, состоит в дестабилизации ситуации в регионе. Речь идёт о заявлении МИД Турции с выражением поддержки действиям азербайджанской стороны. Пресс-служба министерства обороны Армении проинформировала ранее, что в результате обстрела двое полицейских на границе с Азербайджаном получили легкие ранения.

В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана сообщило накануне о попытке армянских вооружённых сил атаковать позиции на товузском направлении границы. По утверждению Минобороны Азербайджана, противник получил отпор, после чего отступил. По информации Баку, в бою погибли двое азербайджанских военных, пятеро получили ранения. В дальнейшем скончался еще один раненый боец.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится с феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

