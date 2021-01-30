Посол США в России: Необходимости в перезагрузки отношений двух стран нет

«Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет — они возникли в начале XIX века, когда Российская империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», — цитируют американского дипломата «Известия».

Салливан в качестве хорошего примера сотрудничества между США и Россией в эфире телеканала «Дождь» отметил договоренности по СНВ-3 и борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее Россия и США по итогам телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена приняли решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он рассказал, что соглашение будет продлено на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и «каких бы то ни было довесков».

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН назвал нового президента США Джо Байдена адекватным человеком в сравнении с его предшественником Дональдом Трампом.

«США продемонстрировали здравый смысл. Все действия администрации Трампа, особенно, на завершающем этапе его правления, характеризовались отсутствием здравого смысла. В отношении Москвы выдвигались условия заведомо неприемлемые, поэтому никто даже и не думал, выгодно это или нет. Байден, который очень хорошо понимает тематику ограничений в сфере ядерных вооружений, и в целом человек, который по жизни отличался здравым смыслом, просто включил мозги. США не имеют возможности продавить Москву ни на какие уступки. Об этом мог только мечтать такой неграмотный и «политически отмороженный» человек, как Помпео», - рассказал он.

