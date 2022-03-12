Посол РФ ответил на утверждения о возможности применения Россией химоружия на Украине

США в очередной раз пытаются демонизировать Россию, бездоказательно утверждая о якобы возможном применении РФ химического оружия на Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Готовят химатаку»: Украинские военные привезли под Харьков 80 тонн аммиака

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Москва может применить химоружие на украинской территории.

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — приводятся слова Антонова в Telegram-канаде российского посольства.

Посол подчеркнул, что РФ распространила в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совете Безопасности ООН документ о возможных химических провокациях на Украине, детально изложив сценарии возможных действий украинских радикалов.

«Наша страна в отличие от США еще в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт документально подтвержден ОЗХО», — добавил Антонов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Химическая АтакаУкраинаРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры