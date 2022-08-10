Посол РФ: нет оснований ожидать перемен в отношениях России и Польши

Пока нет оснований ожидать изменения отношений между Россией и Польшей. Такое заявление сделал посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

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По мнению российского посла, изменения отношения польских властей к ситуации на Украине также не ожидается.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что из-за мнимого братства с Польшей Украина окончательно утратит свою государственность.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Польша
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