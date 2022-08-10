Посол РФ: нет оснований ожидать перемен в отношениях России и Польши
10 августа 202219:45
Пока нет оснований ожидать изменения отношений между Россией и Польшей. Такое заявление сделал посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.
По мнению российского посла, изменения отношения польских властей к ситуации на Украине также не ожидается.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что из-за мнимого братства с Польшей Украина окончательно утратит свою государственность.
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10 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru