Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии
Необходимо расследовать прошедшие в Молдавии президентские выборы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Он указал, что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса. Также Кобахидзе отметил, что и в США зафиксированы факты нарушения тайны голосования.
При этом политик подчеркнул, что на парламентских выборах в Грузии ничего подобного не было, однако прокуратура страны всё равно ведёт расследование.
«Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран», - заключил Кобахидзе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «ложью» заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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