Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии

Он указал, что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса. Также Кобахидзе отметил, что и в США зафиксированы факты нарушения тайны голосования.

При этом политик подчеркнул, что на парламентских выборах в Грузии ничего подобного не было, однако прокуратура страны всё равно ведёт расследование.

«Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран», - заключил Кобахидзе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «ложью» заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

