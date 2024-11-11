Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии

Необходимо расследовать прошедшие в Молдавии президентские выборы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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Он указал, что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса. Также Кобахидзе отметил, что и в США зафиксированы факты нарушения тайны голосования.

При этом политик подчеркнул, что на парламентских выборах в Грузии ничего подобного не было, однако прокуратура страны всё равно ведёт расследование.

«Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран», - заключил Кобахидзе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «ложью» заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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