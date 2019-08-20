После встречи с Путиным Макрон уверовал в европейское будущее России

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. Об этом политик написал на своей странице в Twitter, говоря об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Я убеждён, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — цитирует французского лидера RT.

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Макрон также приветствовал решение Москвы ратифицировать Парижское соглашение по климату, заявив, что это «сильный символический жест». Президент Франции добавил, что во время переговоров с Владимиром Путиным также была затронута тема ситуации в Сирии и Ливии, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в диалоге более трех часов. Их встреча прошла в Форте Брегансон — летней резиденции президентов Пятой республики.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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