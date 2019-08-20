После встречи с Путиным Макрон уверовал в европейское будущее России

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. Об этом политик написал на своей странице в Twitter, говоря об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Я убеждён, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — цитирует французского лидера RT.