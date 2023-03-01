«Попутали берега!»: В КПРФ возмутились подсказками единороссов по «депутату с лапшой»
Коммунисты сами разберутся с депутатом Абдалкиным без советов Хинштейна и других представителей «Единой России», сказал в эфире НСН Сергей Обухов.
Скандал с депутатом-коммунистом, перфоманс которого оскорбил его коллег из "Единой России", приобретает признаки межпартийной политической борьбы. Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в интервью НСН выразил недоумение тем, что "единороссы" указывают партии, как поступить с Михаилом Абдалкиным.
Депутат-коммунист Абдалкин из Самарской губернской думы ранее опубликовал видео, на котором смотрит послание президента РФ к Федеральному собранию с лапшой на ушах. После этого Комитет по регламенту Самарской думы предложил КПРФ исключить его из партии, а единоросс Александр Хинштейн призвал коммунистов "приструнить однопартийца".
«Комитет по регламенту, состоящий из депутатов "Единой России", может принимать какие угодно решения, касающиеся внутрипартийной жизни. Мы тоже можем принять решение: «Единой России» исключить неугодных губернаторов. В этом случае коллеги немного попутали берега. В партии идет разбирательство, но уж как-нибудь без Хинштейна и "Единой России" разберемся», - сказал Обухов.
При этом он назвал нонсенсом требования единороссов.
«Что касается поступка, процесс заведен, идет рассмотрение в рамках основных процедур контрольной комиссии, они все и определят. А когда кто-то из единороссов будет указывать нам, как поступать с членом партии, это звучит как нонсенс», - заключил собеседник НСН.
Михаил Абдалкин разместил 21 февраля на своей странице «ВКонтакте» видео, на котором смотрит послание Владимира Путина с лапшой на ушах и пачкой «Нурофена» на столе». Он подписал ролик словами: «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен».
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн возмутился поступком Абдалкина, назвав его «выходкой, более уместной для украинского, но не российского депутата».
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