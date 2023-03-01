«Попутали берега!»: В КПРФ возмутились подсказками единороссов по «депутату с лапшой»

Скандал с депутатом-коммунистом, перфоманс которого оскорбил его коллег из "Единой России", приобретает признаки межпартийной политической борьбы. Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в интервью НСН выразил недоумение тем, что "единороссы" указывают партии, как поступить с Михаилом Абдалкиным.

Депутат-коммунист Абдалкин из Самарской губернской думы ранее опубликовал видео, на котором смотрит послание президента РФ к Федеральному собранию с лапшой на ушах. После этого Комитет по регламенту Самарской думы предложил КПРФ исключить его из партии, а единоросс Александр Хинштейн призвал коммунистов "приструнить однопартийца".