Помпео прилетит в Саудовскую Аравию 18 сентября

Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Саудовскую Аравию 18 сентября для обсуждения атаки на нефтяные объекты страны и противодействие Ирану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Госдепа.

Отмечая, что рабочую поездку Помпео начнет с Джидды. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия после инцидента восстановила поставки нефти в полном объеме.

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке в ночь на 14 сентября. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.



