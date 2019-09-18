Помпео прилетит в Саудовскую Аравию 18 сентября
Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Саудовскую Аравию 18 сентября для обсуждения атаки на нефтяные объекты страны и противодействие Ирану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Госдепа.
Отмечая, что рабочую поездку Помпео начнет с Джидды. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия после инцидента восстановила поставки нефти в полном объеме.
Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке в ночь на 14 сентября. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
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