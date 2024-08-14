Вялый Шольц: Власти ФРГ замнут причастность Украины к подрыву «Потоков»
Скорее всего, Германия будет продолжать вести вялое расследование, так как там не хотят ослаблять позиции Украины, заявил НСН политолог Александр Рар.
Правительству ФРГ будет трудно добиться справедливого расследования терактов на газопроводах «Северных потоков», так как практически все страны отказываются им в этом помогать, да и в самой Германии многие хотят это замять. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир Ж. Ордер на его арест выдал генпрокурор Германии Йенс Роммель, сообщили местные СМИ. Владимир последний раз был замечен в Варшаве. Польша не помогает Германии в расследовании, а сегодня сообщила, что подозреваемый недавно уехал на Украину.
«Германия сейчас уже доводит расследование до очень важного момента. Скорее всего, канцлер Германии Шольц и правительство страны попадут в трудную ситуацию, так как должны будут идти по правовому пути и требовать от Украины выдачи этого гражданина для следствия. Если они этого не сделают, то возникнут определенные проблемы между Германией и Киевом. Также может быть, что прокуратура выдала этот ордер, а затем опубликует результаты своих расследований, которые уже были более-менее известны. В ФРГ будут ссылаться на то, что другие страны сейчас не собираются Германию поддерживать в расследовании и все будут пытаться замять. Мы видим, как практически все страны отказываются работать с Германией по расследованию взрывов на «Северных потоках». Это и Дания, и Швеция, и Польша, в первую очередь. Сейчас выясняется, что Польша фактически дала украинским подозреваемым уйти с ее территории и вернуться назад в Украину. Мы видим, что в Германии большая часть правительства находится на стороне Украины, поэтому немецкому правосудию трудно будет добиться справедливости в этом вопросе», - пояснил политолог.
По его словам, несмотря на такой серьезный жест со стороны Германии, это, скорее, будет показательным разбирательством, чем реальным.
«Я думаю, что в правительстве ФРГ исходят из того, что Россия разрушает энергоструктуру Украины, каждый наносит свои удары. Да, какая-то неправительственная пресса будет писать, что Германия должна наказать Украину, но правительство в этой ситуации будет говорить, что мы не должны ослаблять позицию Украины и в моральном, и в политическом плане. Германия конечно будет добиваться выдачи этого украинского гражданина, но это можно делать жестко, а можно – вяло», - подытожил он.
По данным Süddeutsche Zeitung, о готовящейся диверсии знала голландская разведка. В план был посвящен украинский генерал Валерий Залужный (ныне посол Украины в Лондоне), которому подчинялся 73-й военно-морской центр специальных операций. Президент Украины Владимир Зеленский якобы был не в курсе.
Ранее официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» имеет высочайший приоритет для властей ФРГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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