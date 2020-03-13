«Насилует» шоубизнес. Прилепин разнёс «социопата» Шнурова

Писатель, лидер партии «За Правду» Захар Прилепин высказал нелицеприятное мнение о творчестве фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который недавно также проявил политические амбиции. По мнению литератора и телеведущего, песни и злободневные стихи Шунрова не останутся в памяти людей и нескольких месяцев.

Кроме того, в интервью одному из youtube-каналов писатель назвал музыканта социопатом и слишком поверхностным для русской культуры. По словам Прилепина, своими провокационными публикациями в соцсетях Шнуров натуральным образом «насилует» отечественный шоу-бизнес, при этом оставаясь его составной частью.

Как отмечает Ura.ru, рифмованные высказывания лидера «Ленинграда» литератор назвал «нескладухами для необразованных людей». Прилепин также считает, что у Шнурова совершенно нет собственной системы взглядов на жизнь.

Сергей Шнуров регулярно публикует в Instagram в поэтической форме свои комментарии на злободневные темы. В частности, недавно он прокомментировал возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина и крах рубля. В конце февраля музыкант вступил в «Партию роста» уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

