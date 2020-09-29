Политолог: США испытывают комплекс неполноценности из-за Китая

«Такое заявление, вероятно, связано с тем, что Китай планирует запустить продажи своей собственной вакцины от COVID-19 уже к концу года. США по этому поводу испытывают очень серьезный комплекс неполноценности», – считает он.

Кроме того, Мухин в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что наиболее заинтересованной стороной в вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном является Турция.

