Политолог: США испытывают комплекс неполноценности из-за Китая

Российский политолог объяснил в эфире НСН, с чем связано заявление Помпео о внешней угрозе со стороны Китая.

Глава госдепа США Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для Вашингтона в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН предположил, что такое заявление связано с намерением Китая запустить продажу собственной вакцины до конца текущего года.

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«Такое заявление, вероятно, связано с тем, что Китай планирует запустить продажи своей собственной вакцины от COVID-19 уже к концу года. США по этому поводу испытывают очень серьезный комплекс неполноценности», – считает он.

Кроме того, Мухин в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что наиболее заинтересованной стороной в вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном является Турция.

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