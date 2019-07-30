Новости за ночь: В Киеве назвали сроки уничтожения Украины
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Из-за политических экспериментов Украина может перестать существовать уже через три года, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
В эфире телеканала NewsOne он посетовал на то, что к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять», — сказал Кива.
По его словам, будет «большой победой», если страна сможет «пережить» 2020 год, так как в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, а это сильно ударит по кошельку украинцев.
BlaBlaCar могут заблокировать из-за перевозчиков-нелегалов
Общероссийское объединение пассажиров предлагает ввести реестр сайтов, занимающихся перевозками. Таким образом, в черный список сайтов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками могу попасть сервисы BlaBlaCar, Яндекс.Автобусы, Автовокзалы.ру, OneTwoTrip, Туту.ру и Связной.Трэвел.
Как заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, инициативу рассмотрят в осеннюю сессию Госдумы.
При этом участники рынка предупреждают о риске монополизации отрасли и подорожании билетов, пишут «Известия».
В Хабаровском крае ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен во всех районах Хабаровского края, за исключением двух северных.
В крае на неделе ожидают циклоны с территории Амурской области и Китая с уровнем осадков в 25—60 мм.
Гребень паводка смещается из Амурской области на территорию Еврейской автономной области и Хабаровского края.
Добавим, что уровень воды в реке Ия в районе города Тулун в Иркутской области составил 910 см при критической отметке в 700 см.
Трампа призвали ввести новые санкции против РФ за Скрипалей
Американские конгрессмены опубликовали открытое письмо к президенту страны Дональду Трампу с призывом ввести второй пакет санкций в отношении России в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.
Авторы обращения, демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол, представляют в Палате представителей комитет по иностранным делам. Они напомнили, что первый пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей» был введен в августе прошлого года, но по их мнению, этих мер недостаточно, чтобы привлечь Кремль «к полной ответственности за вопиющее использование химоружия в Европе».
Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в инциденте Москву, однако российская сторона все обвинения отрицает.
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