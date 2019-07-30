Новости за ночь: В Киеве назвали сроки уничтожения Украины

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Из-за политических экспериментов Украина может перестать существовать уже через три года, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

В эфире телеканала NewsOne он посетовал на то, что к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять», — сказал Кива.

По его словам, будет «большой победой», если страна сможет «пережить» 2020 год, так как в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, а это сильно ударит по кошельку украинцев.

