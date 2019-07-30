Новости за ночь: В Киеве назвали сроки уничтожения Украины

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

1

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Из-за политических экспериментов Украина может перестать существовать уже через три года, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

В эфире телеканала NewsOne он посетовал на то, что к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять», — сказал Кива.

По его словам, будет «большой победой», если страна сможет «пережить» 2020 год, так как в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, а это сильно ударит по кошельку украинцев.

2

BlaBlaCar могут заблокировать из-за перевозчиков-нелегалов

Общероссийское объединение пассажиров предлагает ввести реестр сайтов, занимающихся перевозками. Таким образом, в черный список сайтов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками могу попасть сервисы BlaBlaCar, Яндекс.Автобусы, Автовокзалы.ру, OneTwoTrip, Туту.ру и Связной.Трэвел.

Как заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, инициативу рассмотрят в осеннюю сессию Госдумы.

При этом участники рынка предупреждают о риске монополизации отрасли и подорожании билетов, пишут «Известия».

3

В Хабаровском крае ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен во всех районах Хабаровского края, за исключением двух северных.

В крае на неделе ожидают циклоны с территории Амурской области и Китая с уровнем осадков в 25—60 мм.

Гребень паводка смещается из Амурской области на территорию Еврейской автономной области и Хабаровского края.

Добавим, что уровень воды в реке Ия в районе города Тулун в Иркутской области составил 910 см при критической отметке в 700 см.


4

Трампа призвали ввести новые санкции против РФ за Скрипалей

Американские конгрессмены опубликовали открытое письмо к президенту страны Дональду Трампу с призывом ввести второй пакет санкций в отношении России в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

Авторы обращения, демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол, представляют в Палате представителей комитет по иностранным делам. Они напомнили, что первый пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей» был введен в августе прошлого года, но по их мнению, этих мер недостаточно, чтобы привлечь Кремль «к полной ответственности за вопиющее использование химоружия в Европе».

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в инциденте Москву, однако российская сторона все обвинения отрицает.

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ФОТО: РИА Новости
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