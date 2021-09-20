Политолог осудил позицию КПРФ по итогам онлайн-голосования

«На протяжении всего предыдущего периода коммунисты призывали своих избирателей не голосовать электронно, мотивируя это совершенно надуманными причинами. <...> Они чем-то недовольны и изображают странное недоумение. Ну это ни что иное, как грубейшая провокация со стороны КПРФ», - заявил политолог в беседе с «Радио 1».



Ранее в понедельник стало известно, что около 200 человек, не согласных с результатами прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму, в понедельник вечером собрались на Пушкинской площади в центре Москвы.

