Политолог осудил позицию КПРФ по итогам онлайн-голосования
Действия КПРФ по отношению к результатам онлайн-голосования в Москве являются провокацией. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По мнению Шаповалова, система электронного голосования является законной и прозрачной, и это «подтверждено было много раз». Политолог заявил, что оснований для недоверия такому формату волеизъявления нет.
«На протяжении всего предыдущего периода коммунисты призывали своих избирателей не голосовать электронно, мотивируя это совершенно надуманными причинами. <...> Они чем-то недовольны и изображают странное недоумение. Ну это ни что иное, как грубейшая провокация со стороны КПРФ», - заявил политолог в беседе с «Радио 1».
Ранее в понедельник стало известно, что около 200 человек, не согласных с результатами прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму, в понедельник вечером собрались на Пушкинской площади в центре Москвы.
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