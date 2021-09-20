Политолог осудил позицию КПРФ по итогам онлайн-голосования

Действия КПРФ по отношению к результатам онлайн-голосования в Москве являются провокацией. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По мнению Шаповалова, система электронного голосования является законной и прозрачной, и это «подтверждено было много раз». Политолог заявил, что оснований для недоверия такому формату волеизъявления нет.

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«На протяжении всего предыдущего периода коммунисты призывали своих избирателей не голосовать электронно, мотивируя это совершенно надуманными причинами. <...> Они чем-то недовольны и изображают странное недоумение. Ну это ни что иное, как грубейшая провокация со стороны КПРФ», - заявил политолог в беседе с «Радио 1».

Ранее в понедельник стало известно, что около 200 человек, не согласных с результатами прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму, в понедельник вечером собрались на Пушкинской площади в центре Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПровокацияКПРФВыборы
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