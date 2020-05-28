Политолог: Объединение регионов отложили, но не отменили
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН выразил мнение, что на отмену референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого АО повлияли протесты в НАО.
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится. Как пишут «Ведомости», об этом 27 мая заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе с врио архангельского губернатора Александром Цыбульским и врио главы НАО Юрием Бездудным он участвовал в заседании окружного политсовета партии.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН выразил мнение, что на такое решение повлияли протесты в НАО.
«Протесты, конечно, повлияли. Но мне кажется, от идеи не откажутся. Идея укрупнения – стратегическая. Она не связана только с этим регионом. Мысль о ликвидации автономных округов, их слияние с регионами и превращение областей в края не вчера появилась и не завтра исчезнет. Через какое-то время к этой идее вернутся. Но вполне возможно, будут какие-то действия пиарного характера, экономического, чтобы убедить людей согласиться», - сказал эксперт.
Он напомнил, что в России есть и другие кандидаты на объединение. «У нас еще есть округа, есть еще что объединять. Замедление или ускорение процесса в Архангельске не означает, что то же будет и в других регионах. Думаю, он будет идти везде. Исключение составляет север Тюменской области. Там округа очень хорошо развиты, их совсем сложно уговорить, что им нужно потерять статус субъекта Федерации», - заключил политолог.
Ранее Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» высказалась против возможного объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью. Там выразили опасение, что в случае реализации таких планов, ненцы потеряют свою уникальность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ
- Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
- СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями
- Антитела к коронавирусу показали 14% сданных в Москве тестов
- Ещё троим предъявлено обвинение по делу «Бессмертного полка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru