Политолог: Объединение регионов отложили, но не отменили

Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН выразил мнение, что на отмену референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого АО повлияли протесты в НАО.



Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится. Как пишут «Ведомости», об этом 27 мая заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе с врио архангельского губернатора Александром Цыбульским и врио главы НАО Юрием Бездудным он участвовал в заседании окружного политсовета партии.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН выразил мнение, что на такое решение повлияли протесты в НАО.

Названы причины объединения Архангельской области и Ненецкого АО

«Протесты, конечно, повлияли. Но мне кажется, от идеи не откажутся. Идея укрупнения – стратегическая. Она не связана только с этим регионом. Мысль о ликвидации автономных округов, их слияние с регионами и превращение областей в края не вчера появилась и не завтра исчезнет. Через какое-то время к этой идее вернутся. Но вполне возможно, будут какие-то действия пиарного характера, экономического, чтобы убедить людей согласиться», - сказал эксперт.

Он напомнил, что в России есть и другие кандидаты на объединение. «У нас еще есть округа, есть еще что объединять. Замедление или ускорение процесса в Архангельске не означает, что то же будет и в других регионах. Думаю, он будет идти везде. Исключение составляет север Тюменской области. Там округа очень хорошо развиты, их совсем сложно уговорить, что им нужно потерять статус субъекта Федерации», - заключил политолог.

Ранее Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» высказалась против возможного объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью. Там выразили опасение, что в случае реализации таких планов, ненцы потеряют свою уникальность.

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Фото: dvinanews.ru
ТЕГИ:Ненецкий АОАрхангельская Область
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