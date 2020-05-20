Ассоциация ненцев выступила против слияния с Архангельской областью

Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» высказалась против возможного объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью. Там выразили опасение, что в случае реализации таких планов, ненцы потеряют свою уникальность. Об этом сообщила заместитель президента ассоциации Ирина Ханзерова.

Ассоциация направила соответствующее обращение временно исполняющему обязанности главы НАО Юрию Бездудному и председателю Собрания депутатов округа Александру Лутовинову. В послании в частности, отмечается внезапность подписания меморандума об объединении, передает «Интерфакс».

В «Ясавэй» выразили несогласие с аргументом, что объединение требуется из-за ухудшения экономического положения НАО, бюджет которого на 90% состоит из поступлений от недропользователей и напрямую зависит от цен на нефть. Как отмечают в ассоциации, цены на неё снизились для всей России и поступлений в окружной бюджет от недропользователей вполне достаточно. Что касается временных проблем, то ненцы советуют пока пересмотреть расходы регионального бюджета.

По информации Ханзеровой, из рабочей группы НАО по вопросу объединения уже вышли несколько несогласных участников, а жители округа собирают подписи против слияния с Поморьем.

Руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы. Осенью по этому вопросу в обоих регионах должен пройти референдум.

