Песков заявил об отсутствии инструкций о размещении портрета Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что госучреждения не обязаны вешать портреты Владимира Путина в кабинетах, передаёт RT.

Комментируя сообщения об инциденте с портретом главы государства, представитель Кремля отметил, что инструкций об обязательном размещении изображений президента РФ не существует. «Нет и быть не может», — подчеркнул Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в здании совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге чиновники заменили портрет поэта Александра Пушкина на портрет Путина, однако одному из госслужащих это не понравилось и он порвал картину с лицом российского лидера.

