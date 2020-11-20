Песков заявил об отсутствии инструкций о размещении портрета Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что госучреждения не обязаны вешать портреты Владимира Путина в кабинетах, передаёт RT.
Комментируя сообщения об инциденте с портретом главы государства, представитель Кремля отметил, что инструкций об обязательном размещении изображений президента РФ не существует. «Нет и быть не может», — подчеркнул Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в здании совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге чиновники заменили портрет поэта Александра Пушкина на портрет Путина, однако одному из госслужащих это не понравилось и он порвал картину с лицом российского лидера.
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