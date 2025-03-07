Глава Белого дома указал, что в этой связи он всерьёз рассматривает «крупномасштабные банковские и иные санкции и пошлины против России».

«До тех пор, пока не будет перемирия, финального мирного урегулирования... Россия и Украина, договаривайтесь сейчас, пока не стало слишком поздно!» - написал Трамп.

Ранее бывший главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами (ВСУ), а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок», сообщает RT.

