Келлог заявил, что Трамп не уточнял день завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп никогда не уточнял, в какой именно день он выполнит своё обещание о завершении конфликта на Украине. Об этом на конференции Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог
«Дональд Трамп пообещал закончить войну за 24 часа, но он не сказал, в какой день», – сказал он, чем вызвал смех у присутствующих в зале людей.
Ранее Трамп, во время предвыборной гонки, неоднократно заявлял о том, что в случае победы на выборах намерен завершить конфликт на Украине за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После избрания 47-й президент США поручил Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней, сообщает RT.
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