Келлог заявил, что Трамп не уточнял день завершения конфликта на Украине

«Дональд Трамп пообещал закончить войну за 24 часа, но он не сказал, в какой день», – сказал он, чем вызвал смех у присутствующих в зале людей.

Ранее Трамп, во время предвыборной гонки, неоднократно заявлял о том, что в случае победы на выборах намерен завершить конфликт на Украине за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После избрания 47-й президент США поручил Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней, сообщает RT.

