Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока - 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что противники «Северного потока - 2», которые считают проект политическим процессом, заблуждаются сами или пытаются «ввести кого-то в заблуждение», сообщает ТАСС.

По его словам, маршрут транспортировки газа в Европу по новому газопроводу на две тысячи километров короче, чем через Украину, и в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер отметил, строительство газопровода «Северный поток - 2» близится к завершению и «осталось проложить всего 15 км по морю».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток - 2» повлечет риски не только для Украины, но и для Европы.

