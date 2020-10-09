Суд обязал Зеленского говорить на украинском языке

Верховный суд Украины постановил, что президент Владимир Зеленский на посту президента должен общаться на украинском, а не русском языке.

Ранее иск в суд на украинского главу подал гражданин этой страны, передает РИА Новости.

Джонсон и Зеленский обсудили противостояние «влиянию России»

В ноябре 2019 года Зеленский признался, что хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком. Об этом он рассказал в интервью «Откровенно с президентом», видеоролик был опубликован в Facebook украинского лидера.

Президент сказал, что допускает ошибки в ударениях и в некоторых словах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаСудВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры