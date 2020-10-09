Суд обязал Зеленского говорить на украинском языке

В ноябре 2019 года Зеленский признался, что хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком. Об этом он рассказал в интервью «Откровенно с президентом», видеоролик был опубликован в Facebook украинского лидера.



Президент сказал, что допускает ошибки в ударениях и в некоторых словах.

