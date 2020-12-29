«Пиар и болтовня». Познер о «списке президентов» Жириновского
Телеведущий и журналист в эфире НСН рассказал, зачем лидер ЛДПР делает такие высказывания и почему не стоит воспринимать их всерьез.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. В его список вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин. При этом Жириновский заключил, что президентом в 2024 году станет он сам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема преемников главы государства всегда вызывает «живой интерес на политическом небосклоне России». Комментируя озвученный Жириновским список возможных преемников Путина, представитель Кремля отметил, что заявление лидера ЛДПР сделаны на основе «богатейшего политического опыта».
Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН рассказал, как относится к подобным высказываниям лидера ЛДПР.
«Владимир Вольфович в высокой степени освоил искусство пиара. Когда о нем начинают забывать, он блестяще придумывает способ, чтобы вновь о нем заговорили. Меня поражает, что журналисты на это ведутся. Ну сказал, ну дальше что? Это имеет какое значение? Это нисколько не влияет ни на что, чтобы это обсуждать с серьезным видом. Я, конечно, снимаю перед ним шляпу, он мастак делать такие заявления», - отметил он.
По его словам, нет никакого смысла гадать, кто станет преемником Путина. «Это такая спекуляция, абсолютно пустое. Вот когда Путин назовет какую-то фамилию, тогда будет о чем говорить. Пока это болтовня», - заключил Познер.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.
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