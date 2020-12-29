«Пиар и болтовня». Познер о «списке президентов» Жириновского

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. В его список вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин. При этом Жириновский заключил, что президентом в 2024 году станет он сам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема преемников главы государства всегда вызывает «живой интерес на политическом небосклоне России». Комментируя озвученный Жириновским список возможных преемников Путина, представитель Кремля отметил, что заявление лидера ЛДПР сделаны на основе «богатейшего политического опыта».



Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН рассказал, как относится к подобным высказываниям лидера ЛДПР.