Песков уклончиво ответил на слухи о Путине во главе ЕР на выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что в ходе ближайших думских выборов Владимир Путин возглавит список «Единой России».
«Это, скажем так, я оставляю газете, поскольку никаких действий и никакой подготовки не было и нет. Пока об этом говорить преждевременно», - заявил Песков в интервью Газете.ру
О том, что Путин может возглавить партийный список «Единой России» на выборах 2021 года, ранее сообщила газета «Коммерсант».
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН отметил, что Путин во главе «Единой России» действительно может заметно усилить позиции партии, однако, по его мнению, сам президент еще не определился в этом вопросе.
В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что в очередных думских выборах примут участие новые «малые» партии, которые априори не смогут преодолеть 5-процентный барьер. Однако полученные ими голоса будут перераспределены между более сильными «игроками», отмечает «Свободная пресса».
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