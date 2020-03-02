Песков уклончиво ответил на слухи о Путине во главе ЕР на выборах

«Это, скажем так, я оставляю газете, поскольку никаких действий и никакой подготовки не было и нет. Пока об этом говорить преждевременно», - заявил Песков в интервью Газете.ру

О том, что Путин может возглавить партийный список «Единой России» на выборах 2021 года, ранее сообщила газета «Коммерсант».

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН отметил, что Путин во главе «Единой России» действительно может заметно усилить позиции партии, однако, по его мнению, сам президент еще не определился в этом вопросе.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что в очередных думских выборах примут участие новые «малые» партии, которые априори не смогут преодолеть 5-процентный барьер. Однако полученные ими голоса будут перераспределены между более сильными «игроками», отмечает «Свободная пресса».

