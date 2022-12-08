Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский конфликт, при желании, «может все закончиться завтра», сообщает РИА Новости.
Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, что конфликт может закончиться в 2023 году, он отметил, что всё зависит именно от решений украинского лидера.
«Можно рассуждать до посинения, когда это всё может закончиться. Зеленский знает, когда это может всё закончиться, это может всё закончиться завтра при желании», - указал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в Кремле ждут от Киева готовности обсуждать озвученные Россией требования для завершения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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