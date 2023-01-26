Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине

Власти не рассматривают вопрос об изменении статуса специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации после решения Запада о поставках танков Украине. По словам парламентария, события вышли за рамки «обычного военного конфликта».

«У нас на повестке дня нет такой темы», — заявил Песков.

Представитель Кремля предложил «уточнить детали у господина Шеремета».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльСпецоперацияДмитрий Песков
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