Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине

Власти не рассматривают вопрос об изменении статуса специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации после решения Запада о поставках танков Украине. По словам парламентария, события вышли за рамки «обычного военного конфликта».

«У нас на повестке дня нет такой темы», — заявил Песков.

Представитель Кремля предложил «уточнить детали у господина Шеремета».

