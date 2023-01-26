Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине
Власти не рассматривают вопрос об изменении статуса специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации после решения Запада о поставках танков Украине. По словам парламентария, события вышли за рамки «обычного военного конфликта».
«У нас на повестке дня нет такой темы», — заявил Песков.
Представитель Кремля предложил «уточнить детали у господина Шеремета».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru