Песков: вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля
Вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как передает ТАСС, Песков также отметил, что Россия последовательно защищает русскоязычное население Донбасса и продолжит это делать.
В четверг главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в столице ДНР заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Как сообщают СМИ, во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала главный редактор RT.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала. В этой связи он предложил пересмотреть законность решения Совета народных комиссаров в сентября 1922 года о передаче Украине территорий нынешних ЛНР и ДНР.
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