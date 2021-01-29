Песков: вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля

Вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передает ТАСС, Песков также отметил, что Россия последовательно защищает русскоязычное население Донбасса и продолжит это делать.

«Россия, матушка, забери Донбасс». Симоньян наступает, Зеленский вводит санкции

В четверг главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в столице ДНР заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Как сообщают СМИ, во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала главный редактор RT.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала. В этой связи он предложил пересмотреть законность решения Совета народных комиссаров в сентября 1922 года о передаче Украине территорий нынешних ЛНР и ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеДмитрий Песков
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