Песков: Удары по России наносит не Украина, а дающий разрешение Запад

Разрешение на удары вглубь России кардинальным образом меняет модальность вовлеченности Запада и США в украинский конфликт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии боестолкновения

По его словам, удары по российской территории наносит не Украина, а те страны, которые дают её соответствующие разрешения.

«Президент РФ Владимир Путин уже объяснил - и очень просто... Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран», - указа представитель Кремля.

Он также добавил, что в этом заключается опасность и провокационность ситуации.

Ранее Песков заявил, что разрешение США Киеву бить вглубь РФ означает новый виток напряженности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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