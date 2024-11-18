По его словам, удары по российской территории наносит не Украина, а те страны, которые дают её соответствующие разрешения.

«Президент РФ Владимир Путин уже объяснил - и очень просто... Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран», - указа представитель Кремля.

Он также добавил, что в этом заключается опасность и провокационность ситуации.

Ранее Песков заявил, что разрешение США Киеву бить вглубь РФ означает новый виток напряженности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».