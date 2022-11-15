Песков считает слова Зеленского о невозможности «Минска-3» доказательством нежелания переговоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет. По мнению представителя Кремля, это заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.
«Абсолютно подтверждает»,— сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее на саммите G20 в своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «не будет никаких "Минск-3"», которые, по его мнению, Россия нарушит сразу же после заключения.
Действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине, был «Минск-2». Он представляет собой ряд соглашений, который регламентировал шаги по деэскалации конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Китай выступил против исключения России из G20
- Песков считает слова Зеленского о невозможности «Минска-3» доказательством нежелания переговоров
- СМИ предупредили об угрозе дефицита складской техники в России
- Около жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство
- СМИ: Сумма запрашиваемых в МФО займов снижается четвертый месяц подряд
- В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ на нескольких участках фронта
- ООН: Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек
- В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Опытное
- Зеленский предложил России обменять пленных по формуле «всех на всех»
- Зеленский на саммите G20 отверг новые Минские соглашения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru