Песков считает слова Зеленского о невозможности «Минска-3» доказательством нежелания переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет. По мнению представителя Кремля, это заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

«Абсолютно подтверждает»,— сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

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Ранее на саммите G20 в своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «не будет никаких "Минск-3"», которые, по его мнению, Россия нарушит сразу же после заключения.

Действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине, был «Минск-2». Он представляет собой ряд соглашений, который регламентировал шаги по деэскалации конфликта.


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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковВладимир Зеленский
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