Песков считает слова Зеленского о невозможности «Минска-3» доказательством нежелания переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет. По мнению представителя Кремля, это заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

«Абсолютно подтверждает»,— сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.