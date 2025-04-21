Песков: РФ сообщит заинтересованным сторонам о нарушении Украиной перемирия

Россия предоставит заинтересованным сторонам информацию о нарушении Украиной пасхального перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны РФ: Перемирие будет соблюдаться при условии его выполнения Киевом

По его словам, в Кремле не располагают какими-либо дополнительными сведениями о нарушениях, кроме тех, которые были предоставлены Минобороны РФ.

«Больше мне добавить нечего», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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