Песков: РФ поддержит участие Аргентины в БРИКС
Москва надеется, что Аргентина будет участвовать в БРИКС на том уровне, который Буэнос-Айрес сочтет целесообразным, сообщил телеканалу «Россия-24» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Россия заинтересована в развитии двусторонних связей с Аргентиной. Москва будет приветствовать «с новым руководством в Буэнос-Айресе добрых отношений».
Ранее сторонник победившего на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино заявила, что республика не будет становиться частью БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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