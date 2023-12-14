Песков: РФ поддержит участие Аргентины в БРИКС

По его словам, Россия заинтересована в развитии двусторонних связей с Аргентиной. Москва будет приветствовать «с новым руководством в Буэнос-Айресе добрых отношений».

Ранее сторонник победившего на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино заявила, что республика не будет становиться частью БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

