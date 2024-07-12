Песков: Решение по дальнобойному оружию США ведет к холодной войне
12 июля 202403:35
Решение американских властей разместить в ФРГ дальнобойное оружие ведет к холодной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием», — заявил он. Отмечается, что Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подавление России является целью НАТО, это серьезная угроза для безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru