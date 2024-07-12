Песков: Решение по дальнобойному оружию США ведет к холодной войне

«Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием», — заявил он. Отмечается, что Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон напрямую участвуют в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подавление России является целью НАТО, это серьезная угроза для безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

