Четыре страны НАТО договорились о разработке дальнобойных крылатых ракет

По данным агентства, речь идёт о ракетах дальностью более 500 км. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в свою очередь, утверждает, что дальность ракет составит свыше 1 000 км и при запуске с территории германии они смогут «достигать российских целей».

Итальянские СМИ отмечают, что цель соглашения между Францией, Германией, Италией и Польшей - «укрепление наземной обороны».

Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе, системы SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие, сообщает RT.

