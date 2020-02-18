Турция недовольна результатами переговоров с РФ по Идлибу

Первый этап переговоров был проведен в турецкой Анкаре на прошедшей неделе, второй - в Москве 17-18 февраля. Российскую сторону представляли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны. Турецкую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал. По словам пресс-секретаря турецкого лидера, результат переговоров "не удовлетворил" Турцию, так как стороны не смогли договорить о границах зоны деэскалации конфликта.

По словам Калына, целью турецких военных является защита населения региона, а не захват территории, и ради поддержания безопасности турецкая техника и вооруженные силы будут продолжать находиться в Идлибе. Калын подчеркнул, что в Турцию продолжает поступать поток беженцев, поэтому необходимо остановить действия сирийского режима. Политик также отметил, что страна не хочет портить отношения с РФ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция не выполнила несколько важных обязательств для решения ситуации на северо-востоке Сирии. Однако вице-президент Турции Фуат Октай ответил, что все обязательства были соблюдены.



