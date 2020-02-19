Минобороны РФ: Боевики в Сирии атакуют турецких военных оружием из США
Переданное США оружие и боеприпасы используют боевики против турецких военных на севере Сирии. Такое заявление сделал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает RT.
По данным ЦПВС, это оружие применяется при столкновениях между группировками, против военнослужащих Турции, а также мирного населения. Журавлев сообщил, что местное население вынуждено уходить из северо-восточных районов страны, пишет «Газета.ру».
Адмирал также сообщил, что с начала 2020 года Соединенные Штаты направили из Ирака в Сирию 13 военных колонн с более 80 единицами бронетехники и свыше 300 грузовыми автомобилями с разного рода вооружениями и боеприпасами.
На прошлой неделе сообщалось со ссылкой на российский военно-дипломатический источник, что Анкара организовала поставки вооружения и военной техники боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.
Ранее сообщалось, что Турция не достигла тех результатов, на которые рассчитывала, после переговоров с Россией по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. Первый этап переговоров был проведен в турецкой Анкаре на прошедшей неделе, второй - в Москве 17-18 февраля.
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