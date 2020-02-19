Минобороны РФ: Боевики в Сирии атакуют турецких военных оружием из США

Переданное США оружие и боеприпасы используют боевики против турецких военных на севере Сирии. Такое заявление сделал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает RT.

По данным ЦПВС, это оружие применяется при столкновениях между группировками, против военнослужащих Турции, а также мирного населения. Журавлев сообщил, что местное население вынуждено уходить из северо-восточных районов страны, пишет «Газета.ру».

Адмирал также сообщил, что с начала 2020 года Соединенные Штаты направили из Ирака в Сирию 13 военных колонн с более 80 единицами бронетехники и свыше 300 грузовыми автомобилями с разного рода вооружениями и боеприпасами.