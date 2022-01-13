Рогозин заявил, что на Байконуре не рады казахскому министру

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал в своем Telegram-канале глава госкорпорации.

Аскар Умаров стал министром после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку кабмин и сформировал новое. До этого он занимал должность замминистра и возглавлял агентство «Казинформ».

Напомним, в России гневно отреагировали на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, русофобские высказывания которого возмутили главу Россотрудничества Евгения Примакова.

Примаков заявил, что его ведомство не будет иметь дел с «русофобской дрянью», однако сам Умаров утверждает, что его образ демонизируют.

