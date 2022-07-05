Песков: Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций

По его словам, встреча состоится в ближайшие дни.

«В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин заявил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.