Песков: Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций, сообщает РИА Новости.
По его словам, встреча состоится в ближайшие дни.
«В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Путин заявил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.
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