Путин поговорил по телефону с премьером Индии
Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Прошел международный телефонный разговор. Мы готовим сейчас сообщение. Это разговор с премьер-министром Индии», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков добавил, что официальное сообщение о беседе появится «совсем скоро».
Накануне Путин встретился в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо. Главы государств обсудили в том числе проблему обеспечения продовольствием.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся прохлада и дожди
- Песков: У Путина нет недостатка в членах хоккейной команды
- Путин поговорил по телефону с премьером Индии
- Эрдоган допустил «внезапное» начало турецкой военной операции в Сирии
- СМИ: Германия потребовала от Литвы возобновить транзит в Калининград
- Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC
- Интернет-магазин Bonprix остановил работу в России
- В ближайшие 10 лет в Новой Москве будет построено 20 млн кв. м жилья
- Кабмин выделил 28 млрд рублей на ускорение строительства трассы Москва - Казань
- Москвичи выбирают площадь, которую назовут в честь ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru