Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Прошел международный телефонный разговор. Мы готовим сейчас сообщение. Это разговор с премьер-министром Индии», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что официальное сообщение о беседе появится «совсем скоро».

Накануне Путин встретился в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо. Главы государств обсудили в том числе проблему обеспечения продовольствием.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелефонный РазговорИндияВладимир Путин
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