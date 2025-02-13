Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали правовой статус украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, это никак не затрагивалось», - сказал он в интервью «Первому каналу».
Ранее Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет права подписывать документы в случае переговоров между Россией и Украиной, сообщает РЕН ТВ.
При этом президент РФ сослался на Конституцию Украины, отметив, что даже в условиях военного положения украинский лидер не имеет права продлить свои полномочия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru