Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского

«Нет, это никак не затрагивалось», - сказал он в интервью «Первому каналу».

Ранее Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет права подписывать документы в случае переговоров между Россией и Украиной, сообщает РЕН ТВ.

При этом президент РФ сослался на Конституцию Украины, отметив, что даже в условиях военного положения украинский лидер не имеет права продлить свои полномочия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».